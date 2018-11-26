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أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يدعم اتخاذ قرار بشأن فرض الأحكام العرفية بالبلاد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، دعمه لاقتراح مجلس الوزراء الأوكراني بشأن فرض الأحكام العرفية بالبلاد، وتقديمه إلى مجلس الأمن والدفاع الوطني للنظر فيه وإحالته إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الأوكراني مع مجلس الأمن القومي والدفاع في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرين فورم).

وأضاف بوروشينكو: "وفقا للدستور، فإنني اتخذت القرار لدعم اقتراح وزارة الحرب بتقديم قرار خاص أمام مجلس الأمن والدفاع الوطني ومخاطبة البرلمان الأوكراني به".

ووفقا لكييف، فإن القوات الروسية الخاصة في البحر الأسود لا تزال تحتجز 3 سفن أوكرانية بعد أن فتحت النار عليها، وقد تم ضرب قاربين أوكرانيين بنيران الروس حتى فقدا مسارهما، وأصيب ما لا يقل عن ستة جنود أوكرانيين.

وفي سياق متصل.. أصدر قائد القوات المسلحة الأوكرانية، أوامره لوحدات وأقسام في القوات المسلحة بالاستعداد الكامل لحالة الحرب.

وذكر بيان عن قائد القوات المسلحة الأوكرانية أنه وفقا لقرار مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا بشأن إعلان حالة الأحكام العرفية، فان الجيش يعلن حالة الحرب الكاملة.


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