رد أمين الفتوى على سيدة فقدت ابنها وتعتقد أنها السبب

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لايوجد أم تتعمد الإهمال الجسيم لوفاة ابنها، لافتا إلى أن الأم في هذه الحالة قد تكون انشغلت في أي شيء وشاء المولى عز وجل أن يسقط ابنها ويموت في هذه اللحظة.



جاء ذلك في إجابته عن سؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، مضمونه " توفي ابني الصغير وأعتقد أني سبب في هذا، ماذا أفعل؟



وأَضاف "فخر" أنه "لا توجد أم تعمد الإهمال الجسيم الذي قد يؤدي إلى وفاة ابنها، مشيرا إلى أن فقدانها لابنها قد يكون ابتلاء من الله عز وجل لها لتتغير حياتها من الأسوأ إلى الافضل بفضل الله تعالى".



وأوضح أن هذه الأم إذا رضيت بقضاء الله وقدره وكان هذا الحادث دافع لها لتزيد في عبادتها وتقربها من الله وترك المعاصي، يرزقها الله سبحانه وتعالى بالصبر والإيمان.