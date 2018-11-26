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محافظات

طرح كيلو سمك البلطي في الغردقة بـ 10 جنيهات.. صور

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:26 م
سمك بلطي
سمك بلطي
ابراهيم جادالله
طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الاثنين، أسماك البلطى بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة الغردقة، للتخفيف عن كاهلهم، وذلك بميدان الدهار أمام سوق الخضار، حيث تم بيع سعر الكيلو البلطى بأسعار تتراوح ما بين 10 و15 و20 جنيهًا.

وكان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أشار إلى أن المحافظة تهدف إلى خدمة المواطنين بكل مدنها، موضحا أن الهدف من توفير المواد الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة، هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.
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