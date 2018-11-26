حملة موسعة لإزالة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية.. فيديو

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث بإسم وزارة الزراعة،أن الوزارة تبدأ حملة موسعة لإزالة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية ،مشددا على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية لما فيها من خطورة على مستقبل الأجيال القادمة ومستقبل الغذاء في مصر.



وأشار"عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"،اليوم الاثنين،إلى أن الحملة بدأت في جميع محافظات الجمهورية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، حيث وصلت التعديات إلى 85 ألف فدان.



ونوه"متحدث وزارة الزراعة"إلى أن هذه الحملات مستمرة منذ فترة من الزمن ولكن الجديد هذه المرة هي كونها مكبرة على مستوى الجمهورية وتتم في وقت واحد.



وأشار إلى أن الحملات تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فيما تعود الأرض للزراعة مرة أخرى على حساب المتعدي بعد إزالة التعديات وإعادة تأهيلها.

