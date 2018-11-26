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فن

رامى جمال يطرح أغنية جديدة بعنوان البرد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يستعد المطرب رامى جمال إلى طرح أغنية جديدة بعنوان "البرد" عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

ويتعاون رامى جمال فيها مع الملحن محمد يحيي والشاعر أحمد مرزوق والموزع يحيى يوسف وهندسة صوت محمد صقر ووتريات سعيد كمال وجيتار مصطفي أصلان وباص جيتار أحمد رجب.

يذكر أن رامى جمال طرح هذا العام ألبومه الأخير بعنوان "ليالينا" الذى حقق نجاحا كبيرا عبر يوتيوب.
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