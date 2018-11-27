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محافظات

اليوم.. انطلاق القافلة الطبية للعيون في الغردقة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:49 ص
القافلة الطبية للعيون
القافلة الطبية للعيون في الغردقة
إبراهيم جادالله
تنطلق القافلة الطبية للعيون والتى ينظمها حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، بمستوصف أبو بكر الصديق بمدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، على أن تستكمل القافلة أعمالها يومى الأربعاء والخميس بمدينة سفاجا.

وقال أحمد الدقاق أمين تنظيم الحزب بالبحر الأحمر، إن القافلة تنطلق تحت شعار "حق الإبصار للجميع" حيث تم تشكيل لجنة لفحص أسماء المتقدمين للعلاج والكشف، على أن تكون الأولوية للمحتاجين والمواطنين الأقل دخلا وهم المستهدفون من القافلة الطبية، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل بكل جهد لإنجاح القافلة وتحقيق أهدافها.
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