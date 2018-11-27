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أخبار العالم

الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:00 م
الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي
رحيم يسري
نشرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، صورا من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر الاتحادية.

وتزامنا مع لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي، عددت السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشكال التكامل والتعاون الوثيق بين الرياض والقاهرة قائلة: "السعودية ومصر .. تكامل.. وتعاون وثيق لمواجهة التحديات المشتركة".

وأوضحت أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، تبرز أهمية تلك الشراكة التي ترتكز على فعالية محاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز التضامن العربي والتنسيق المشترك والتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن العربي.

وذكرت وسائل إعلامية أن أبرز الملفات على طاولة الرئيس السيسي وولي العهد هي القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخص البلدين وكذلك تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.
الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية
الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية
الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية
الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية
الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية
الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية
الخارجية السعودية تنشر صور لقاء السيسي ومحمد بن سلمان في الاتحادية
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