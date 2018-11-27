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عمرو عبد الجليل: كنت هموت بسبب شخصية الرئيس حربي فى طايع

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:52 م
الفنان عمرو عبد
الفنان عمرو عبد الجليل
حسام الحارتي
قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه عانى كثيرا أثناء تجسيد شخصية الريس "حربي"، فى مسلسل "طايع" الذي تم عرضه رمضان الماضي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "اأناء تصوير مسلسل الريس حربي كان الجو حر وفي صيام وكنت أنا الوحيد اللي بلبس ملابس صعيدية كاملة"، معلقا "كنت بموت".

وأوضح الفنان عمرو عبد الجليل، "أنا لا أنتظر الجوائز الفنية التي يحصل عليها الفنانون تقديرا لجهودهم، قائلا "مش بيفرق معايا الجوائز أهم حاجة الجمهور ونجاح الفيلم أو المسلسل".
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