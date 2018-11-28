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أخبار العالم

السفير الإسرائيلي: الإعلان عن صفقة القرن بهذا التوقيت

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
سمر صالح
صرح السفير الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة، داني دانون، بأن صفقة القرن الأمريكية اكتملت، وسيتم الكشف عنها، والإعلان عن تفاصيلها، أوائل العام القادم 2019.

ونقلت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن دانون قوله "إن الإدارة الأمريكية ناقشت تفاصيل إطلاق تلك الخطة بالفعل مع إسرائيل".

وأضاف دانون "ليس لدى إسرائيل أي معلومات عن تفاصيل هذه الصفقة، مشيرة الى أن الإدارة الامريكية ستطرحها دون التدخل في الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل".

ووفقا للقناة السابعة، أكد دانون أن المسؤولين الإسرائيليين سيأتون إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الخطة، فيما اعتبر أن الفلسطينيين "سيحاولون وقفها".

وبحسب القناة العبرية، رفض السفير الإسرائيلي توضيح ما إذا كانت الصفقة ستضمن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ولفت إلى أنه لا يعرف تفاصيل الخطة ولكنه يعلم أنها "باتت مكتملة"، على حد قوله.
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