الإسماعيلي يبدأ مشواره الإفريقي أمام بطل بوروندي بدوري الأبطال..اليوم

يحل فريق الاسماعيلي ضيفًا على منافسه فريق ماسيجير نيجوزي البوروندي وذلك اليوم الاربعاء في تمام الثالثة عصر التي ستقام بملعب اوركوندو في اطار الدور التمهيدي من النسخة الجديدة لبطولة دوري ابطال افريقيا.



ويسعى فريق الدراويش تخطي كبوته التي يمر بها خلال الفترة الماضية وتحقيق نتيجة ايجابية خارج دياره تساعده في مباراة الذهاب التي ستقام على ملعب الاسماعيلي.



ويقود المباراة طاقم تحكيم سوداني بقيادة الدولي صبري محمد فضل حكم ساحة ويعاونه محمدعبدالله ابراهيم وعمر حميد محمد ومحمود علي اسماعيل حكم رابع والاوغندي وميك ليتي مراقبا للمباراة.