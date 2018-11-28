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أبو الغيط: مواقف أمريكا المنحازة لن تكسر إرادة الفلسطينيين.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اليوم نتذكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف وحقوقه الطبيعية في ممارسة حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وننحني في هذا اليوم احترامًا أمام نضال هذا الشعب ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيته العادلة وآلامهم الطويلة.

وأضاف "أبو الغيط"، في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المنعقد بالقاهرة، اليوم الأربعاء، "أننا نبعث في هذا اليوم رسالة للمجتمع الدولي نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية، وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي".

وأوضح أن القضية الفلسطينية بثوابتها المعروفة هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم ومدى التزامه بالقانون والشرعية، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بتهديدات غير مسبوقة، حيث تصر الإدارة الأمريكية على اتخاذ جملة من المواقف المنحازة التي توشك على القضاء على وجود أي فرصة لتطبيق حل الدولتين دون ان تطرح بديل معقولًا، مؤكدًأ أن هذا التصرف لن يكسر إرادة الفلسطينيين.
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