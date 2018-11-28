أبو الغيط: مواقف أمريكا المنحازة لن تكسر إرادة الفلسطينيين.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اليوم نتذكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف وحقوقه الطبيعية في ممارسة حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وننحني في هذا اليوم احترامًا أمام نضال هذا الشعب ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيته العادلة وآلامهم الطويلة.





وأضاف "أبو الغيط"، في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المنعقد بالقاهرة، اليوم الأربعاء، "أننا نبعث في هذا اليوم رسالة للمجتمع الدولي نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية، وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي".



