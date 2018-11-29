وزير الأوقاف يطالب المصريين بحظر الصفحات المغرضة على مواقع التواصل

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كل متدين ووطني يتقي الله في دينه ووطنه بألا ينساق خلف الجماعات الإرهابية العميلة المأجورة، وعليهم مواجهة الشائعات التي تطلقها، بالحقائق، ما وسعهم ذلك.





وفي بيان للوزير، الأربعاء، طالب كذلك بسد الطريق أمام أصحاب الصفحات المغرضة والمشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بحجبها أو حظرها أو حذفها من حساباتهم وسرعة الخروج منها إن كانوا مشتركين فيها، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل ردعًا للجماعات والعناصر الضالة العميلة الخائنة التي لا تتقي الله لا في دين أو وطن، ولا أخلاق لها ولا قيم ولا مبادئ.



