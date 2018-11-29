اتحاد الكرة يمنح أندية الدورى الممتاز شرعية مذبحة يناير

منح اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة شرعية لمسئولى أندية الدورى الممتاز للإطاحة بلاعبيها وعمل مذبحة خلال انتقالات شهر يناير الشتوية عن طريق فتح الباب أمام بيع الفريق بأكمله وقيد لاعبين جدد يصل عددهم إلى 30 لاعبا.





وكانت الجبلاية قد بدأت الموسم الحالى بتقليص القوائم من 30 لاعبا الى 25 إلا أنها عادت خلال انتقالات يناير المقبلة وأقرت قائمة الـ 30 لاعبا بسبب إلزام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" على زيادة القائمة الى 30 لاعبا.





من جانبه أكد وليد العطار المدير التنفيذى للجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة أنه يمكن لأى نادى قيد 30 لاعبا فى الانتقالات الشتوية للاعبين خلال شهر يناير المقبل.





قال العطار فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إنه تم إلغاء الإستبدال ويمكن لأنى نادى قيد 30 لاعبا فى قائمته خلال شهر يناير نظرا لمشاركة العديد من الفرق المصرية فى البطولات الإفريقية بدورى الأبطال والكونفيدرالية.



