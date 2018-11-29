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رياضة

علي ماهر يقترب من تدريب إنبي خلفا لخالد متولي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
محمد رشاد - أحمد هاني
كثف مسئولو إنبى عن مفاوضاتهم مع علي ماهر لتولى تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة خلفا لخالد متولى الذي أعلن استقالته عقب خسارته أمام المصري البورسعيدي اليوم.

ومن المفترض أنه سيتم عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الأمر مع علي ماهر لتولي المهمة ومحاولة إنقاذ ما تبقي من الموسم.

وخسر الفريق البترولي من ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

ويقبع إنبي في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري العام.
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