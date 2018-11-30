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محافظات

فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق بمدينة الفيوم

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تقطع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء " قطاع توزيع كهرباء الفيوم" التيار الكهربائي بعدد من المناطق بمدينة الفيوم لعمل الصيانة الدورية على أحد المغذيات" مغذي التوحيد" من لوحة توزيع شرق المدينة بنطاق هندسة المدينة شرق، وذلك غدا السبت ، من الساعة السادسة والنصف صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا من اليوم نفسه، مما يتطلب معه فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على الأكشاك والمحولات.

وستكون المناطق المتأثرة هي ( أجزاء من عزبة جبيلي ـ بعض الأبراج بجوار الكوبري العلوي ـ برج التوحيد بجوار موقف مصر ـ أبراج الزراعيين بجوار مركز شرطة الفيوم وشارع جمال عبد الناصر ـ المجلس المحلي ـ مدرسة الشهيد أحمد زكي ـ مديرية الإسكان والمرافق ـ مبنى مديرية أمن الفيوم ومبنى الجوازات وتصاريح العمل والأمن الوطني ـ نادي ضباط الشرطة ـ نقابة المهندسين ـ مبنى مديرية الري ـ مبنى مجمع المصالح ـ مستشفى الرمد ـ مكتب التموين ـ مساكن التفتيش بجوار مكتب التموين ـ مسجد فاطمة إلياس ـ بنك فيصل الإسلامي ـ منطقة النويري خلف الجمعية الشرعية ـ بنك التنمية الزراعي ).
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