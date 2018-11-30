أول تعليق من ترامب عقب وصوله إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، التى تعقد ليومين.



وقال ترامب عير حسابه بموقع تويتر: "وصلت إلى الأرجنتين لدي يومين مزدحمين للغاية، هناك اجتماعات مهمة، وبلدنا العظيم ممثلة بشكل جيد للغاية، سوف تكون قمة مثمرة للغاية!".



وألغى ترامب لقاءه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة، وذلك على خلفيّة الأزمة الناشبة بين أوكرانيا وروسيا.



وجاء ذلك بعد أن كان قد صرّح في وقت سابق الخميس بأن قمة مجموعة العشرين هي وقت مناسب جدًا للقاء بوتين، وسيلتقي ترامب على هامش القمة نظيره الصيني شي جين بينغ.

