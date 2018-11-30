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اقتصاد

برنت يرتفع والخام الأمريكي يتراجع مع زيادة الإنتاج

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
رويترز
ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم الجمعة بفعل توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتفق مع روسيا على نوع من خفض الإنتاج الأسبوع المقبل، بينما تراجع الخام الأمريكي بسبب زيادة المخزونات.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 59.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بلغ 17 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.41 دولار للبرميل.

ومنذ أوائل أكتوبر ، خسرت معظم الخامات القياسية نحو ثلث قيمتها السوقية مع تضرر السوق من بوادر حدوث تخمة في المعروض من الخام، حيث زاد الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا وأوبك.

وتفاقمت مشكلة التخمة الناشئة بفعل تباطؤ الطلب العالمي على الخام.
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