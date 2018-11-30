ريفر بليت يرفض خوض السوبر كلاسيكو أمام بوكا جونيورز في برنابيو

رفض نادي ريفر بليت، العقوبات الموقعة عليه من جانب اتحاد أمريكا الجنوبية، والقرار الذي ينص على خوض مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز، على ملعب سانتياجو برنابيو.



وقال ريفر بليت، في بيان رسمي نقلته صحيفة "ماركا": "سنتقدم بالمقترحات القانونية والطعون ضد القرار الذي أصدره الكونميبول، بشأن العقوبات المالية وتغيير مكان إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، وحظر الجماهير في مباراتين رسميتين في البطولات القارية".



وكانت محكمة التأديب في اتحاد أمريكا الجنوبية، قد فرضت غرامة ضد ريفر بليت، قدرها 400 ألف دولار، مع لعب مباراتين بدون حضور جماهيري، في المسابقات التي ينظمها الكونميبول في 2019.



وتعرضت حافلة بوكا للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، السبت الماضي، كما انتشرت بعض الصور، لحافلة الفريق عبر مواقع التواصل، والتي أظهرت تهشم العديد من نوافذها، مما دفع الاتحاد القاري، إلى تأجيل المباراة حتى تقرر إقامتها على ملعب البرنابيو في إسبانيا، بدلًا من استاد المونيمونتال، معقل ريفر بليت.



يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز.