ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ريفر بليت يرفض خوض السوبر كلاسيكو أمام بوكا جونيورز في برنابيو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
محمد سمير
رفض نادي ريفر بليت، العقوبات الموقعة عليه من جانب اتحاد أمريكا الجنوبية، والقرار الذي ينص على خوض مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال ريفر بليت، في بيان رسمي نقلته صحيفة "ماركا": "سنتقدم بالمقترحات القانونية والطعون ضد القرار الذي أصدره الكونميبول، بشأن العقوبات المالية وتغيير مكان إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، وحظر الجماهير في مباراتين رسميتين في البطولات القارية".

وكانت محكمة التأديب في اتحاد أمريكا الجنوبية، قد فرضت غرامة ضد ريفر بليت، قدرها 400 ألف دولار، مع لعب مباراتين بدون حضور جماهيري، في المسابقات التي ينظمها الكونميبول في 2019.

وتعرضت حافلة بوكا للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، السبت الماضي، كما انتشرت بعض الصور، لحافلة الفريق عبر مواقع التواصل، والتي أظهرت تهشم العديد من نوافذها، مما دفع الاتحاد القاري، إلى تأجيل المباراة حتى تقرر إقامتها على ملعب البرنابيو في إسبانيا، بدلًا من استاد المونيمونتال، معقل ريفر بليت.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

الحكومة توضح حقيقة استبعاد أصحاب خطوط المحمول من البطاقات التموينية

أمريكا فشلت في تنفيذ وعودها لإسرائيل بشأن نقل السفارات

الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو

Google Earth يرصد كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر.. فيديو

إيفاد فريق من وزارة التجارة لزيارة تركمانستان لبحث فرص التعاون

استخدامات غير معروفة للنشا

شاهد.. رفضه المذابح لحجمه.. العجل العملاق يثير الجدل في أستراليا

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018

مجلس الوزراء ينفي وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

طريقة تحضير شوربة الشوفان بالدجاج والطماطم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

انطلاق ماراثون الجري بالقاهرة للإعلان عن حملة فيروس سي .. فيديو وصور

إطلالة جذابة لمنة فضالي في حفل زفاف ابنة صلاح عبد الله

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

فيديو

عالم أزهرى يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا.. فيديو
العربية للتصنيع: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. فيديو
عالم أزهري: الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط.. فيديو
الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو
المرور يعلن عن موعد إعادة فتح كوبري أكتوبر بعد غلقه جزئيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟