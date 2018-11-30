مختار جمعة: السماحة واليسر من مقومات خيرية هذه الأمة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من أهم سمات ومقومات خيرية هذه الأمة هى سماحتها ويسرها ونفعها للعالمين.



وأضاف، فى خطبة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية، أن السماحة ليست فى القول فقط وإنما فى الأخلاق أيضا والمؤمن سهل هين لين يألف ويؤلف، وكان الشافعي يقول "ولا ترجو السماحة من بخيل فما فى النار للطمئآن ماء ورقزك ليس ينقصه التأنى وليس يزيد فى الرزق العناء إذ حلت بساحتك العنايا فلا أرض تقيك ولا سماء فأرض الله واسعة ولكن إذا حل القضى ضاق الفضاء.



وأشار إلى أن السماحة فى العطاء بألا يكون بيننا جائع أو مظلوم ألم يقل النبي :"والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يارسول الله قال: من بات شبعان وجاره جائع".

