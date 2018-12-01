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أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وتعتمد قرارات لصالح فلسطين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الجمعة، 5 مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اعتمدت الجمعية العامة قرارا سادسا خاصا بمنطقة الجولان السورية المحتلة، يطالب بانسحاب إسرائيل من كل الجولان وتأكيد سيادة سوريا عليها، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وذكرت الوكالة أن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة لها اليوم، قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة، حيث طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إليها، إضافة لقرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية.

وأضافت أنه تم اعتماد 3 قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

واعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة "يؤكد وقوفه ودفاعه عن قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك".
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