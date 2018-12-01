تعرف على الموقف النهائي لاتحاد الكرة من استضافة أمم إفريقيا 2019

فجر مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية التقدم بملف لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.





وقال المصدر، فى تصريحات خاصة إن مصر لديها الإمكانيات والبنية التحتية الجيدة لاستضافة أي حدث رياضى، ولكن حاليا لن نتقدم فى ظل الانشغال بأمور كثيرة من بينها المسابقات المحلية وعدم القدرة على ترتيبها بالشكل الذي يمكننا من استضافة تلك البطولة المهمة.



