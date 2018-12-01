ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على الموقف النهائي لاتحاد الكرة من استضافة أمم إفريقيا 2019

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:31 م
صدى البلد
يسرى غازى
فجر مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية التقدم بملف لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة إن مصر لديها الإمكانيات والبنية التحتية الجيدة لاستضافة أي حدث رياضى، ولكن حاليا لن نتقدم فى ظل الانشغال بأمور كثيرة من بينها المسابقات المحلية وعدم القدرة على ترتيبها بالشكل الذي يمكننا من استضافة تلك البطولة المهمة.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر فى اجتماعه أمس سحب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية من الكاميرون لعدم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتنظيم البطولة بالاضافة إلى عدم استقرار الأوضاع في بعض المدن الكاميرونية المقرر استضافة البطولة.
loading...

ترشيحاتنا

استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي المعادي يشن حملة لإزالة الإشغالات..صور

ماركا تكشف سبب غياب مارسيلو وكروس عن مواجهة فالنسيا بالليجا

شاب عربي يواعد ابنة ترامب

شاهد.. تعليق نارى من ميدو على خروج الزمالك من البطولة العربية

يهود متطرفون يجبرون الأطفال على الزواج المبكر في إسرائيل

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

تعرف على مواجهات المحترفين المصريين اليوم السبت

خليط سحري يغنيك عن الباديكير ويعيد لكعبك الأنوثة

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

تعرض 125 امرأة للاغتصاب بجنوب السودان: بينهم أطفال وعواجيز

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد صلاح يكشف عن حلمه مع ليفربول هذا الموسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أساقفة المجمع المقدس يترأسون صلوات تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة.. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

فيديو

صحة سوهاج: إقامة مجلس تنفيذي بالمحافظة لمتابعة 100 مليون صحة.. فيديو
استمرار الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي
الصحة: مد فترة فحص المرحلة الأولى من 100 مليون صحة حتى 30 ديسمبر
يحيي الشاذلي: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا فوق المتوقع
محافظ المنوفية: نستهدف 2.5 مليون بالمرحلة الثانية من 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟