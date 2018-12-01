التعادل الإيجابي 2-2 يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

انتهى لقاء ساوثهامبتون وضيفه مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 – 2، الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.



تقدم فريق ساوثهامبتون بثنائية بعد مرور 20 دقيقة من زمن المباراة عن طريق ستيوارت أرمسترونج وسيدريك سواريس فى الدقيقتين 13 و 20.



ولكن نجح اليونايتد فى العودة بالنتيجة بتسجيله هدفين خلال 6 دقائق سجلهم روميلو لوكاكو واندير هيريرا فى الدقيقتين 33 و 39 من زمن المباراة.