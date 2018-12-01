محافظ بني سويف: الدولة تهتم بتحسين الخدمات في القطاعات الحيوية..صور

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن الدولة تضع نصب أعينها الإرتقاء بمستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي ، مشيرا إلى الدعم المستمر الذي يلقاه من الحكومة من خلال توفير اعتمادات اضافية لدعم القطاع الخدمي لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية غير المدرجة بالخطة أو للدفع بمشروعات جار تنفيذها ، منوها عن بعض أوجه الدعم الذي توفره الحكومة للمحافظة مثل : حصول المحافظة مؤخرا على موافقة وزارة التنمية المحلية على تمويل قيمته 17 مليونا و476 ألف جنيه لإصلاح المعدات العاطلة بالحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية السبع ، حيث تم بالفعل اتاحة نصف المبلغ بقيمة 8 ملايين و738 ألف جنيه كمرحلة عاجلة ، وسيتم اتاحة باقي المبلغ كمرحلة أولى.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حصلت أيضا على اعتماد إضافي للخطة العاجلة قيمته 24 مليون جنيه لإنشاء مشروعات خدمية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ورصف بعض الطرق وتوصيل وصلات مياه الشرب لبعض المناطق بالقرى ، وهو مايعكس استجابة الدولة السريعة لمطالب المحافظة ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي يوجه دائما برفع مستوى معيشة المواطنين ، وتسريع وتيرة التنمية بالصعيد.



جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ مع بعض أهالي مركز ومدينة ببا ،مساء السبت على هامش افتتاحه لمستشفى خاص خيري بالجهود الذاتية تقدم خدمات صحية على مستوى عالي بمقابل مادي يعتبر رمزي ، حيث أكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية في تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمنظومة الخدمات ، مشيرا إلى توجيهات الحكومة المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم لكل الجهود المجتمعية والشعبية الهادفة لتحسين مستوى الخدمات الحيوية وتحقيق التنمية.



وقال المحافظ أنه لن يدخر جهدا في تذليل كافة العقبات التي تواجه المجتمع المدني في مجال تنفيذ المشروعات الخدمية أو الإنتاجية ، مشيرا إلى دراسته لإقامة مكتب مختص يضم المعنيين والمتخصصين بالتنسيق مع مديرية التضامن لتوفير كل التسهيلات القانونية والإجرائية لتنيفذ المشروعات التي تنفذها الجمعيات الأهلية، والتي تهدف للنهوض بالمجتمع السويفي.