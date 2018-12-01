ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بني سويف: الدولة تهتم بتحسين الخدمات في القطاعات الحيوية..صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:52 م
اللقاء الجماهيري
اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ مع بعض أهالي مركز ومدينة
محمد عبد الحليم
أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن الدولة تضع نصب أعينها الإرتقاء بمستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي ، مشيرا إلى الدعم المستمر الذي يلقاه من الحكومة من خلال توفير اعتمادات اضافية لدعم القطاع الخدمي لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية غير المدرجة بالخطة أو للدفع بمشروعات جار تنفيذها ، منوها عن بعض أوجه الدعم الذي توفره الحكومة للمحافظة مثل : حصول المحافظة مؤخرا على موافقة وزارة التنمية المحلية على تمويل قيمته 17 مليونا و476 ألف جنيه لإصلاح المعدات العاطلة بالحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية السبع ، حيث تم بالفعل اتاحة نصف المبلغ بقيمة 8 ملايين و738 ألف جنيه كمرحلة عاجلة ، وسيتم اتاحة باقي المبلغ كمرحلة أولى.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حصلت أيضا على اعتماد إضافي للخطة العاجلة قيمته 24 مليون جنيه لإنشاء مشروعات خدمية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ورصف بعض الطرق وتوصيل وصلات مياه الشرب لبعض المناطق بالقرى ، وهو مايعكس استجابة الدولة السريعة لمطالب المحافظة ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي يوجه دائما برفع مستوى معيشة المواطنين ، وتسريع وتيرة التنمية بالصعيد.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ مع بعض أهالي مركز ومدينة ببا ،مساء السبت على هامش افتتاحه لمستشفى خاص خيري بالجهود الذاتية تقدم خدمات صحية على مستوى عالي بمقابل مادي يعتبر رمزي ، حيث أكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية في تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمنظومة الخدمات ، مشيرا إلى توجيهات الحكومة المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم لكل الجهود المجتمعية والشعبية الهادفة لتحسين مستوى الخدمات الحيوية وتحقيق التنمية.

وقال المحافظ أنه لن يدخر جهدا في تذليل كافة العقبات التي تواجه المجتمع المدني في مجال تنفيذ المشروعات الخدمية أو الإنتاجية ، مشيرا إلى دراسته لإقامة مكتب مختص يضم المعنيين والمتخصصين بالتنسيق مع مديرية التضامن لتوفير كل التسهيلات القانونية والإجرائية لتنيفذ المشروعات التي تنفذها الجمعيات الأهلية، والتي تهدف للنهوض بالمجتمع السويفي.
loading...

ترشيحاتنا

محمد يوسف يكشف مستقبل مؤمن زكريا مع الأهلي

فوائد الخبيزة تجعلك لن تستغني عنها في الشتاء

مقتل سيدة بالمنيا خنقها شقيقها بعدما حملت سفاحا

العربية للتصنيع: مدرعة مصرية جديدة بمعرض ايديكس

حازم إمام يرد على اتهامات سيد عبد الحفيظ لـ اتحاد الكرة

شاهد .. فستان خطوبة ابنة طلعت زكريا

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

عصام عبدالفتاح يفتح النار على الأهلي بعد هجوم مدير الكرة

رانيا يوسف معتذرة عن الفستان الفاضح: خانني التقدير

الأهلي يصعد للمركز الـ 16 في الدوري من بوابة بتروجت .. تعرف على مواجهات ديسمبر

تفاصيل إخلاء سبيل ضابط وحبس ٣ بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

تركي آل الشيخ يحسم مصير كينو مع بيراميدز ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو
تركي أل الشيخ: طموحنا استضافة السعودية لبطولات عالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟