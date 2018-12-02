تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريحات سيد عبد الحفيظ ضد لجنة الحكام

انتقد إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، التى حملت هجوما على لجنة الحكام عقب الفوز على بتروجيت.





وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بيعجبني ذكاء سيد عبد الحفيظ بتصريحاته في الضغط الاعلامي وعلي لجنه الحكام في الوقت المناسب خصوصا في الوقت ده بعد خساره الزمالك امس لو الزمالك كان كسب مكنش هيقول التصريحات دي خالص ولكن هي دي متعه كره القدم بها جميع الأساليب ولا يوجد بها عاطفة".





وأضاف: "ده دور مدير الكرة وحقه يتكلم ولو الأندية الأخرى مدير الكرة فيها مش بيتكلم ولا بيضغط يبقي مجرد موظف لأن هو ده شغل مدير الكره وليه حق التحدث الاعلامي لكل كبيره وصغيره عن الفريق بالكامل".



