لمدخني السيجار والسجائر المستوردة.. ستتم المعاملة وفقاً لسعر الدولار بالبنك المركزي

أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم "الأحد" أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

وأضافت وزارة المالية أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهاً للدولار ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان وهو نفس السعر السابق الذى كانت تتم المحاسبة به.



