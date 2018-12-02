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اقتصاد

لمدخني السيجار والسجائر المستوردة.. ستتم المعاملة وفقاً لسعر الدولار بالبنك المركزي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيى
أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم "الأحد" أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.
وأضافت وزارة المالية أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهاً للدولار ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان وهو نفس السعر السابق الذى كانت تتم المحاسبة به. 

وأكد البيان أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أي خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجًا تامًا سوف تظل بسعر 16 جنيهاً للدولار.
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