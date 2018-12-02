مدير مستشفى كفر الشيخ العام يجري فحوصات ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. فيديو

أجرى الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، في بداية انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة، من أجل تحفيز المواطنين لسرعة الاستجابة للمبادرة التي تحرص على القضاء على فيروس سي اللعين.
ومن جانبه، قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المستهدف في هذه الحملة هو المسح الطبي الشامل لنحو 2 مليون
و141 ألف مواطن فوق سن 18 عامًا لإجراء الكشف الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية من ضغط وسكر وسمنة.
وأضاف، وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة بالمحافظة، أعدت 215 تمركزًا للفحص الطبي للمواطنين، وتشكيل 648 فريق عمل متكاملًا، تم تدريبهم على أحدث مستوى بتكاتف مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن كل فريق عمل يضم طبيبًا وممرضًا، مدخل بيانات.