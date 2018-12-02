مدير مستشفى كفر الشيخ العام يجري فحوصات ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. فيديو

أجرى الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، في بداية انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة، من أجل تحفيز المواطنين لسرعة الاستجابة للمبادرة التي تحرص على القضاء على فيروس سي اللعين.





ومن جانبه، قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المستهدف في هذه الحملة هو المسح الطبي الشامل لنحو 2 مليون