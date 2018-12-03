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بين الناس

أهالى قرية بنى مر بأسيوط يستغيثون بعد ردم المسقاة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى قرية بنى مر بمركز الفتح التابع لمحافظة أسيوط، من ردم المسقاة وغلق المياه عن المزارعين.

وقال الأهالي في رسالتهم لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»،: "قام أحد المواطنين بردم المسقى رقم 2 المتفرع من ترعة بنى مر وغلق المياه عن المزارعين مما أدى إلى عدم وصول الماء اى حوالى 200 فدان لذلك نناشد محافظ أسيوط برفع الظلم الواقع على مزارعى حوض الجرف وحوض الجنينه زمام بنى مر مركز الفتح ورفع المواسير من المسقاة الذى قام المواطن بوضعها داخله مما يؤدى إلى بوار حوالى 200 فدان فى موسم زراعة القمح أهم محصول في عام ٢٠١٨/٢٠١٩".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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