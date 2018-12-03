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أخبار البلد

سيامة كاهنين بإيبارشية سوهاج والمنشأة والمراغة بيد الأنبا باخوم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:59 م
صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
سامح سلام
ترأس الأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة صلوات القداس وتمم سيامة اثنين من الشمامسة في درجة القسيسية وذلك للخدمة بقرية أولاد مامن التابعة للإيبارشية وكذلك تم منح كاهن القرية ذاتها رتبة القمصية.

شارك في الصلوات التى أقيمت بكنيسة مارجرجس بمدينة سوهاج (مقر المطرانية) الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بغرب سوهاج.

وأعلن الأنبا باخوم سيامة الكاهنين الجديدين على مذبح كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية أولاد مامن التابعة لمركز سوهاج، وهما:الشماس الأمير زكي باسم القس بساده، والشماس مجدي داود باسم القس ميخائيل، كما تمت رسامة القس برنابا لمعي كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.

وتوجه الكاهنان الجديدان إلى دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، غرب سوهاج لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

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