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القومي للبحوث الاجتماعية يعقد مؤتمره الدولي الـ43 للإحصاء وعلوم الحاسب الآلي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المؤتمر الدولي الثالث والأربعون للإحصــاء وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاتها تحت عنوان: "التعليــم فـي عالـم متغيــر".

وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز، إن المؤتمر يسعى لتقديم رؤية علمية حول سياسات التعليم ومستقبله وهي قضية ملحة تشهد في الوقت الراهن نقاش مجتمعي واسع، وأنه في هذا السياق يناقش برنامج المؤتمر عبر 4 جلسات بحثية إضافة إلى الجلسة الافتتاحية والختامية عدد من المحاور أبرزها: التعليم قبل الجامعي رصد الواقع واستشراف المستقبل، واقع التعليم ومعايير الجودة، التعليم ما بين الأمية والحداثة، السياسية التعليمية بين تحديات الواقع واحتياجات المستقبل.

وأضافت مديرة المركز أنه من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية والأوراق البحثية تعالج هذه المحاور العديـــــــد مــــــن الموضوعــــــات مثل: تطوير المناهج وطرق التدريس، معايير الجودة في مرحلة رياض الأطفال، مفهوم المدرسة الفعالة، احتياجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتطوير الممارسات الأكاديمية الخاصة بهم، التعليم والعدالة الاجتماعية، الأمية بين الإناث في ضوء استراتيجية 2030، التلمذة الصناعية في مصر والطريق إلى بناء صناعه وطنية، دور التعليم الالكتروني في النهوض بالعملية التعليمية.

تبــــدأ فعاليات المؤتمـر الثلاثـاء المقبل بقاعة بـــــن خلدون بمقر المركز، ويتحدث خلال الجلسة الافتتاحيـة غــــــادة والـي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة مركز، و الدكتـــور سعــــــاد عبد الرحيـــــم مديرة المركز، والدكتـــــــــور هشـــــــام مخلــــــــوف رئيـــــــس الجمعيـــــــة المصريـــــــــة للإحصـاء، و الدكتــور حســـــــام بــدراوي رئيـــس مؤسســـــة بـــدراوي للتعليم، والفنان محمد صبحي.
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