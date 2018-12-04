هل يجوز إلقاء السلام عند دخول البيت ولا يوجد به أحد.. البحوث الإسلامية تجيب

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم إلقاء السلام عند دخول البيت ولا يوجد أحد به" ؟





ردت اللجنة: يستحب إلقاء السلام عند دخول البيت وجد أحد فيه أو لم يوجد، قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار” يستحب أن يقول: بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا؛ لقول الله تعالى: (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَة) النور / 61 .





وقد ثبت عن الصحابة إلقاء السلام على البيت غير المسكون فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .



