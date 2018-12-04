ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجوز إلقاء السلام عند دخول البيت ولا يوجد به أحد.. البحوث الإسلامية تجيب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم إلقاء السلام عند دخول البيت ولا يوجد أحد به" ؟

ردت اللجنة: يستحب إلقاء السلام عند دخول البيت وجد أحد فيه أو لم يوجد، قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار” يستحب أن يقول: بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا؛ لقول الله تعالى: (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَة) النور / 61 . 

وقد ثبت عن الصحابة إلقاء السلام على البيت غير المسكون فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وقال القرطبي: والأوجه أن يقال: إن هذا عام في دخول كل بيت، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
loading...

ترشيحاتنا

ميسي يحقق أسوأ مركز له منذ 12 عاما

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

ترامب يؤدي التحية العسكرية أمام جثمان بوش الأب.. فيديو

ضبط راكب مصري بالمطار حاول تهريب مستحضرات تجميل.. صور

لا ترمي الأرز المعجن.. إليك طرق إنقاذه

سامسونج تغرد على تويتر من هاتف آيفون.. صورة

الحبيب الجفري يبكي بسبب حال أهل الجنة في معية رسول الله ..فيديو

بنك الكويت الوطني: 5.5% نموا متوقعا للاقتصاد المصري

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

البحوث الإسلامية يكشف 5 صدقات غير مكلفة لا يعرفها كثيرون

تعرف على 3 أدعية من القرآن الكريم داوم عليها رسول الله

شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

فيديو

الصحة: توفير علاج الضغط والسكر وفيروس سي بجميع المستشفيات مجانا.. فيديو
فرق متحركة بمحطات المترو والمساجد والكنائس ضمن حملة 100 مليون صحة بالقاهرة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟