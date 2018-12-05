مصاطب قلاع الضبة تراث فرعوني ببلاط الوادي الجديد

تعتبر قرية بلاط الفرعونية إحدى القرى التي تمتد جذورها لآلاف السنين بدءا من العصور الفرعونية ومرورا بالعصور الرومانية والإسلامية والعثمانية وانتهاء بالعصور الحديثة وبمرور الوقت انضمت إلى قائمة التراث العالمي باعتبارهما من الآثار العالمية الفريدة.





وسميت بلاط بهذا الاسم لأنها كانت مقرا للبلاط الملكي في العصر العثماني وقد تجسدت العمارة والفنون العثمانية في جميع مبانيها فهي مدينة إسلامية متكاملة بشوارعها ودروبها وحواريها ومنازلها ومن الطريف أن المدينة شيدت بالكامل فوق ربوة عالية عن سطح الأرض حتى يتمكن السكان من رؤية الأعداء قبل الاقتراب منهم بمسافة كافية فضلا عن حماية المنازل والمنشآت التي أقيمت من الطوب اللبن من تسرب المياه الجوفية علاوة على أن ارتفاعها يساهم في زيادة التهوية وانخفاض درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف.





يقول عبد الوهاب ذخيرة رئيس مركز بلاط الأسبق يرجع تاريخ بلاط للعصور الفرعونية فعلى جدرانها صور ورسومات للإنسان المصري القديم بعدما استقر على ضفاف وادي النيل وعرف الزراعة واستأنس الحيوان حيث تصور تلك الرسومات النخلة والحيوانات والدواب ولا تزال تلك الآثار خالدة على مقابر بلاط الفرعونية وتقع على بعد كيلو متر واحد من قرية بلاط الحالية حيث توجد 6 مصاطب مرفوع عليها بعض البنايات لمقابر رومانية وأخرى لمقابر ترجع إلى الأسرة السادسة الفرعونية عام 2420 ق.م. كما توجد بها مقبرة حاكم المنطقة ومسلتان صغيرتان ومصطبة خنتيكا المعروفة باسم قلاع الضبة.



