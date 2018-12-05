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محافظات

ضبط تمثالين داخل منزل في سوهاج أثناء تنقيب صاحبه عن الآثار

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل أحد المنازل في قرية أبيدوس بمركز البلينا، وضبطت بحوزتهم تمثالين ورأس تمثال وقطع أثرية.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج تفيد بقيام كل من صبري.ا.م، 74 عاما بالمعاش ويقيم بناحية عرابة أبيدوس دائرة مركز البلينا، بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله، وتم استهدف منزل المذكور وتم ضبطه وكل من عاطف.ع.م، 40 عاما مقاول، ورفاعي.ع.م، 45 عاما عامل ويقيمان دائرة مركز جرجا، هاني.ع.ا، 40 عاما عامل، هيثم.ع.ع، 22 عاما عامل، ويقيمان دائرة المركز وتبين جود حفره بأبعاد 2.85 × 2.65 متر وبعمق 9 أمتار.

وضبط بحوزة المذكورين تمثال من الحجر أسود اللون بارتفاع 28 سم لشخص برأس ثعلب يقف علي قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغة المصرية القديمة، وتمثال من الحجر أصفر اللون بأرتفاع 16 سم لشخص بدون رأس يقف علي قاعدة ومنقوش عليه رسومات وزخارف باللغه المصرية القديمة، رأس تمثال علي قاعدة بيضاوية الشكل سوداء اللون، قطعة من الفخار عليها رسومات باللون الأسود وبروز، قطعة من الحجر بارتفاع 5 سم علي شكل هرم وأدوات الحفر المستخدمة.

وبمواجهة المذكورين؛ إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الأثار. 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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