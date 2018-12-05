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رياضة

عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة طلب بيراميدز حكام أجانب لمبارياته

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام باتحاد الكرة حقيقة طلب "بيراميدز" حكام أجانب لمباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة. 

وأكد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أثير "أون سبورت إف إم" أن بيراميدز، طلب الاستعانه بحكام أجانب على أن يتولي دفع مستحقاتهم.

وأضاف أن الاتحاد سيبحث الأمر وسيدرسه مشددا أن اللوائح واضحة وتنص على أن أي فريق من حقه الاستعانة بحكام أجانب على أن يدفع تكاليفهم. 

واختتم حديثه مؤكدا أنه ضد الاستعانة بأي حكم أجنبي، مشددا أن الحكم المصري مميز ويمتلك خبرات كبيرة ويستطيع إدارة المباريات باحترافية. 
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