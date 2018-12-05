عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة طلب بيراميدز حكام أجانب لمبارياته

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام باتحاد الكرة حقيقة طلب "بيراميدز" حكام أجانب لمباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة.





وأكد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أثير "أون سبورت إف إم" أن بيراميدز، طلب الاستعانه بحكام أجانب على أن يتولي دفع مستحقاتهم.





وأضاف أن الاتحاد سيبحث الأمر وسيدرسه مشددا أن اللوائح واضحة وتنص على أن أي فريق من حقه الاستعانة بحكام أجانب على أن يدفع تكاليفهم.



