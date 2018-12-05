ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

برلماني عراقي: إما سحب الثقة من عبد المهدي أو منحه حرية اختيار الوزراء

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:28 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي
أ ش أ
اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ديار برواري، أن الكتل السياسية أمام خيارين إما سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أو منحه الحرية الكاملة باختيار مرشحيه للوزارات.

وقال برواري - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء - إن "استمرار الخلافات بين كتلتي الإصلاح والبناء حول مرشحي الوزارات الأمنية كان السبب الأساس في عدم انعقاد جلسة البرلمان يوم أمس"، مبينًا أن الصراع الذي حصل أحرج الكتلتين السياسيتين كونهما كتلتان رئيسيتان بالبرلمان ولديهما ثقل وجمهور كبير كما أحرج رئيس مجلس الوزراء كونه ملزمًا بترشيح أسماء لشغل الحقائب الوزارية للمضي بتطبيق البرنامج الحكومي وفق المدد الموضوعة المحددة.

وطالب البرلماني العراقي القوى السياسية بالذهاب للتوافق لاستكمال الوزارة للمضي بتمرير الموازنة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الإصلاح والإعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت، أمس الثلاثاء، لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
loading...

ترشيحاتنا

حبس 3 جزارين بسبب بقرة الحوامدية

نادي قاسم باشا يفجر مفاجأة بشأن رحيل تريزيجيه في يناير

نضربها بالنار ونخلص.. سكتت رانيا يوسف ولم يسكت الكلام عن فستانها

النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية

مفاجأة.. وكيل بن حليب في القاهرة للتفاوض مع الأهلي

أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو

ليلى الهمامي: الوضع في تونس يقترب من الانفجار مثل فرنسا

إخلاء سبيل رانيا يوسف بضمان محل إقامتها

أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور

العثور على حيوان غريب بسبب طفرة جينية

ماني يترك الساحة لمحمد صلاح.. هل يتألق الفرعون في غياب أسد التيرانجا

السعودية تحظر حمل الباور بانك على متن طائراتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي
أسيوط: حققنا المستهدف من حملة 100 مليون صحة فى أول يوم.. فيديو
أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو
العناني: الأثريون الإيطاليون يعملون في مصر منذ 200 سنة.. فيديو
فيديوجراف| المتحف الغارق ينقذ الحياة البحرية في المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟