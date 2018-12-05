برلماني عراقي: إما سحب الثقة من عبد المهدي أو منحه حرية اختيار الوزراء

اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ديار برواري، أن الكتل السياسية أمام خيارين إما سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أو منحه الحرية الكاملة باختيار مرشحيه للوزارات.





وقال برواري - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء - إن "استمرار الخلافات بين كتلتي الإصلاح والبناء حول مرشحي الوزارات الأمنية كان السبب الأساس في عدم انعقاد جلسة البرلمان يوم أمس"، مبينًا أن الصراع الذي حصل أحرج الكتلتين السياسيتين كونهما كتلتان رئيسيتان بالبرلمان ولديهما ثقل وجمهور كبير كما أحرج رئيس مجلس الوزراء كونه ملزمًا بترشيح أسماء لشغل الحقائب الوزارية للمضي بتطبيق البرنامج الحكومي وفق المدد الموضوعة المحددة.





وطالب البرلماني العراقي القوى السياسية بالذهاب للتوافق لاستكمال الوزارة للمضي بتمرير الموازنة وتقديم الخدمات للمواطنين.



