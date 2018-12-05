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محافظات

محافظ القاهرة: بروتوكول مع عاصمة أوروجواي لإدارة المخلفات الصلبة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:16 م
محافظ القاهرة : بروتوكول
محافظ القاهرة : بروتوكول مع عاصمة أوروجواي لإدارة المخلفات
عبد العزيز جمال
استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كارلوس انثيسو عمدة مدينة فلوريدا بجمهورية أوروجواي الشرقية والوفد المرافق له، والذى يزور القاهرة حاليًا في زيارة قصيرة لتنشيط العلاقات بين البلدين عقب زيارة رئيس أورجواى للقاهرة وتدعيمًا لروابط الصداقة بين شعبي الدولتين علي كافة المستويات بحضور السفيرة ماجدة بركة نائب مساعد وزير الخارجية لسفراء دول أمريكا اللاتينية والسفير د. انريكي ريبيرو سفير أوروغواي الشرقية بالقاهرة .

وأكد المحافظ، علي تقدير الشعب المصري لدولة أورجواي شعبًا وحكومة وامتداد علاقات الصداقة بينهما علي مدار 90 عامًا علي كافة المستويات مشيرًا الي ان زيارة رئيس ارجواي لمصر خلال الفترة الماضية أكبر دليل علي عمق العلاقات بين البلدين .

وأشار إلى أنه جار العمل على اعداد بروتوكول تعاون بين القاهرة ومونتفيديو عاصمة أوروجواي لتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات وخاصة تبادل زيارات الشباب والزراعة وإدارة المخلفات الصلبة .

وأوضح المحافظ خلال اللقاء بان القاهرة من أقدم عواصم العالم وتتميز بكونها مدينة سياحية وثقافية ومركز للاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى كثافتها السكانية، لذا كان لابد من التفكير في انشاء عاصمة ادارية جديدة، بالاضافة الى ما تم إنشاؤه من المدن الجديدة المجاورة لها لتخفيف الضغط علي القاهرة مما يخلق فرص عمل وسكن للشباب .

واكد السفير د. انريكى ريبيرو، بان الوفد الذى يضم عدداً من رجال الأعمال في أوروجواي التقى خلال زيارته المثمرة للقاهرة بكثير من المسئولين المصريين لتنشيط الفرص التجارية المتاحة والعمل علي وجود منتجاتها بالسوق المحلى المصرى وكذلك تسويق المنتجات المصرية بأورجواي والدول المجاورة بما يحقق التوازن التجاري بين البلدين .

وأشاد عمدة فلوريدا كارلوس انثيسو بحسن الاستقبال بالقاهرة خاصة وان زيارة الوفد لمصر بعد زيارة رئيس أورجواى تأتى تدعيمًا وتوطيدًا للعلاقات بين الدولتين، مشيرًا إلى أهمية موقع مصر الجغرافي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والعمل ان تكون مصر نافذة للعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا حيث تشهد فلوريدا تجارة لحوم الحيوانات الحية ومصنعاتها والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإنشاءات واعادة معالجة المخلفات الصلبة وكذلك في مجال تبادل الشباب ومنح فرصة لشباب أورجواى للتعرف علي الحضارة المصرية وثقافتها .

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ درع محافظة القاهرة لعمدة فلوريدا ورافقه فى جوله سياحية لقصر عابدين والمتاحف الملحقة به والتي حازت علي اعجاب الوفد .
محافظ القاهرة: بروتوكول مع عاصمة أوروجواي لإدارة المخلفات الصلبة
محافظ القاهرة: بروتوكول مع عاصمة أوروجواي لإدارة المخلفات الصلبة
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