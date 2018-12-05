ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
صدى البلد
شهدت قاعة منصة الفن المعاصر (كاب) في الكويت أمس افتتاح معرض "تجريد" للفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وسط حضور كبير من محبي الفنون والفنانين والمثقفين في الكويت، وحضر الافتتاح السفير المصري لدى دولة الكويت طارق القوني وا هدى القوني الفنانة التشكيلية وحرم السفير، السيد محمد السنعوسي مؤسس التلفزيون الكويتي ووزير الإعلام الأسبق.

وشارك في الافتتاح الدكتور سليمان العسكري، الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون، والفنان والنحات الكويتي الرائد سامي محمد، وعدد من الفنانين الكويتيين من بينهم الفنانة ثرية البقصمي والفنان عادل الخلف، إضافة لعدد من الفنانين الأجانب الذي جاءوا إلى الكويت لحضور المعرض وبينهم الفنان الفنزويلي رامون أولار، وشهد الافتتاح حضور بعض كبار الشخصيات العامة وبينهم الشيخ جابر فيصل سعود الصباح الشيخة بولا الصباح حرم الشيخ مبارك جابر الأحمد وأنور القطامي وحرمه، والمهندس خالد المشعان وعادل البحر وحرمه، وأرونا سلطان، وأحمد الحميضي، ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب المقيمين في الكويت.

وضم المعرض 39 عملا من أعمال الفنان الكبير تضمنت تقنيات مختلفة في إطار الأسلوب التجريدي الذي اتسمت به أغلب أعمال فاروق حسني، غير أنها تراوحت بين التجريد الحر وبين التجريد الهندسي والتجريد الذي يعتمد على عنصر التشخيص وهي مرحلة مختلفة نسبيا بالنسبة لأعمال الفنان. واتسمت الأعمال بسمتين رئيستين هما التناسب بين الألوان وبين قدرتها على التعبير عن حالات شعورية مختلفة في كافة الأعمال تقريبا، فليس تركيز الفنان منصبا على العلاقات الهندسية في التشكيلات المرسومة في اللوحات بقدر ما يبدو منصبا على العلاقات بين الألوان ومدى انسجامها أو تنافرها لخلق تأثير محدد. وحضر أصحاب القاعات الفنية في الكويت.

وعبر الحضور عن إعجابهم بالمعرض وبالأعمال المعروضة، ونالت اللوحات التي حملت لمسات تشخيص باهتمام وتعليقات بعض الحضور بوصفها مرحلة مختلفة نسبيا في تجربته الفنية.

وأعرب عامر الهنيدي رئيس مجلس إدارة منصة الفن المعاصر عن سعادته بإقامة هذا المعرض الفني، وبوجود معالي وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني في الكويت، وقال أنه سعيد بالتجربة وبالأعمال الفنية التي لاقت إعجابا لافتا من الحضور الكثيف الذين شهدوا افتتاح المعرض،مؤكدا أن التجربة المعروضة عبر هذه الأعمال تكشف أيضا جانبا من حداثة الفن المصري المعاصر.

وأعرب فاروق حسني عن سعادته بهذا المعرض الذي يقام في الكويت وهي المرة الثانية التي يقيم فيها الفنان معرضا لأعماله في الكويت التي يعرف الجمهور فيها بتذوقهم للفنون والفن التشكيلي بشكل عام.
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في منصة الفن المعاصر بالكويت.. صور
loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. عصام الحضري يعلن رحيله عن الإسماعيلي

الوزراء ينشر أهم 10 معلومات عن امتحان أولى ثانوي أبرزها الدخول بالكتاب

إخلاء سبيل رانيا يوسف بضمان محل إقامتها

نادي قاسم باشا يفجر مفاجأة بشأن رحيل تريزيجيه في يناير

نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة تولى جوزيه تدريب الاهلي من جديد

مواطن يحاول الانتحار من شرفة مكتب تموين أسيوط لخصم 4 أفراد من بطاقته

والدة شهيد مكتب الإرشاد: كنت أنتظر إعدام قتلة نجلي

من قتل رزان.. ظهور ابنة العامين جثة هامدة بعد 24 ساعه من اختفائها

براءة الكتاتني وياسين والبلتاجي والعريان فى أحداث مكتب الإرشاد.. نص الحكم

بعد قرار العفو.. صدى البلد يتتبع خطى أقدم سجين في مصر: عودة مصحوبة بالمخاوف

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الداخلية تعلن القبض على سفاح السويس ومعاونيه .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

الملحن ناصر الصالح منتجاً لأول مرة مع إيمان الشميطي

فيديو

تامر أمين يكشف سبب ارتدائه بالطو على الهواء.. فيديو
تعرف على تطور العلاقات المصرية الأردنية ..فيديو
تامر أمين: جوزيه رحب بالعودة للأهلي كـ مستشار فني.. فيديو
تامر أمين عن حالة الطقس السيئ: مين اللي فتح الحنفية .. فيديو
المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مصر أول دولة صنعت سيارة مقاومة للألغام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟