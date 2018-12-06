ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

انتشال جثة عامل من أسفل عقار محطة مصرالمنهار بالإسكندرية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:45 ص
صورة أرشيفية - انهيار
صورة أرشيفية - انهيار عقار
أحمد عبد العزيز
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم، من استخراج جثة شخص من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية.

وانتهت قوات الحماية المدنية منذ قليل من رفع انقاض العقار بشكل كامل، واستخراج جثة المتوفى الوحيد وهو "عادل صادق"، عامل بمحمصة كانت تقع أسفل العقار.

من جانبها قالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط إن العقار المنهار كان غير مأهول بالسكان بعدما صدر قرار بإخلائه من قاطنيه منذ نححو 6 سنوات بإستثناء محلين كانا أسفله رفضا الإخلاء.
loading...

ترشيحاتنا

7 نجوم يغيبون عن الزمالك في لقاء المصري الليلة

6 نصائح تحميك من آلام القولون العصبي

النوم قليلا يسبب الوفاة.. تعرف على عدد ساعات النوم المثالية

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم الأرانب

نجم الزمالك السابق يحتفل بزفافه

ضبط 2 طن مخلل فاسد في الغردقة

البترول يتراجع بسبب ضعف أسواق الأسهم.. والأنظار تتجه لاجتماع أوبك

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو

النعسانى عن فوز أبو العينين برئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: يستحق بجدارة.. فيديو

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت

طريقة عمل خبز البصل والزيتون بأسهل الخطوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

فيديو

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو
النعسانى عن فوز أبو العينين برئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: يستحق بجدارة.. فيديو
نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. فيديو
فيديو جراف: أسرار تروى لأول مرة.. قصة راهبة أنقذت البابا فرنسيس من الموت
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟