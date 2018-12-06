انتشال جثة عامل من أسفل عقار محطة مصرالمنهار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم، من استخراج جثة شخص من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية.



وانتهت قوات الحماية المدنية منذ قليل من رفع انقاض العقار بشكل كامل، واستخراج جثة المتوفى الوحيد وهو "عادل صادق"، عامل بمحمصة كانت تقع أسفل العقار.



من جانبها قالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط إن العقار المنهار كان غير مأهول بالسكان بعدما صدر قرار بإخلائه من قاطنيه منذ نححو 6 سنوات بإستثناء محلين كانا أسفله رفضا الإخلاء.