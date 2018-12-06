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ثقافة

ورشة حرف بيئية وقوافل لاكتشاف المواهب بثقافة سوهاج

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث تم عمل ورشة صلصال وتلوين للأطفال ببيت ثقافة المراغة لصقل مواهب الرواد وتنميتها.

وتستمر القافلة الثقافية بقصر ثقافة طهطا والتى تجوب المدارس لاكتشاف العديد من المواهب وتنميتها بمدرسة ساحل طهطا الإعدادية بنات، وتميزت القافلة بالبحث عن المواهب الشابة في "الرسم، الشعر، الغناء، الموسيقى، التمثيل" وقد قامت اللجنة المكونة أعضاء قصر ثقافة طهطا بتقييم تلك المواهب تمهيدا لترتيبها على بقية المدارس.

كما عقد أيضا ندوة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري" حاضرتها هناء محمد أبو ضيف، وأيضا سباق معلومات عامة بمدرسة الأقباط بنات.

وأقام قصر ثقافة المنشأه، ندوة تثقيفية بعنوان "اعرف اثار سوهاج" حاضرها سامح الخطيب، وذلك بمدرسة أولاد على الثانوية بنات، استعرض فيها تاريخ سوهاج على مر العصور وأهم الآثار الموجودة بها من آثار فرعونيه مثل معبد ابيدوس وآثار مسيحية مثل الدير الابيض والدير الأحمر وآثار إسلامية مثل جامع الفرشوطى بالقيسارية.

وأقام بيت ثقافة ساقلته، ورشة حرف بيئية من خامات البيئة بمقر جمعية تنمية المجتمع بنجع هرماس بقرية سفلاق، حيث قامت صباح عبدالعزيز بتدريب بعض الفتيات والسيدات على عمل منتجات من خامات البيئة ليف النخيل وعمل منتجات منه.
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