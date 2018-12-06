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أخبار العالم

مقاطعة الرباعي العربي تتصدر محادثات أمير قطر في ماليزيا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:18 ص
تميم يجرى محادثات
تميم يجرى محادثات مع مهاتير
رشا عبدالوهاب
ذكر موقع "مالي ميل" الماليزي أن قطر تريد الاستثمار في ماليزيا بسبب ثقتها في أن الاقتصاد الماليزي ينمو، حيث يقوم أمير قطر تميم بن حمد بزيارة تستمر 3 أيام إلى كوالالمبور. 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تميم بحث مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد المقاطعة العربية والقضية السورية.

وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد قطعت علاقاتها بقطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب. 

وخلال اللقاء الأول بين تميم ومهاتير، تم استعراض "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، للوصول بمستواها إلى آفاق أرحب" .

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن ضرورة حل الأزمة بين الرباعي العربي وقطر بالحوار والطرق الدبلوماسية بين الأطراف المعنية. 

وسيقوم أمير قطر خلال الزيارة التي لم تحدد مدتها، بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم للتميز في مكافحة الفساد، التي ستقام في مدينة بوتراجايا غدا الجمعة.

وأنشئت جائزة التميز في مكافحة الفساد عام 2016 من قبل "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" الذي يديره النائب العام القطري علي بن فطيس المري، المحامي الإقليمي الخاص لمكافحة الفساد لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
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