مقاطعة الرباعي العربي تتصدر محادثات أمير قطر في ماليزيا

ذكر موقع "مالي ميل" الماليزي أن قطر تريد الاستثمار في ماليزيا بسبب ثقتها في أن الاقتصاد الماليزي ينمو، حيث يقوم أمير قطر تميم بن حمد بزيارة تستمر 3 أيام إلى كوالالمبور.





وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تميم بحث مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد المقاطعة العربية والقضية السورية.





وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد قطعت علاقاتها بقطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب.





وخلال اللقاء الأول بين تميم ومهاتير، تم استعراض "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، للوصول بمستواها إلى آفاق أرحب" .





وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن ضرورة حل الأزمة بين الرباعي العربي وقطر بالحوار والطرق الدبلوماسية بين الأطراف المعنية.





وسيقوم أمير قطر خلال الزيارة التي لم تحدد مدتها، بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم للتميز في مكافحة الفساد، التي ستقام في مدينة بوتراجايا غدا الجمعة.



