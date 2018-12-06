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توفيق عكاشة ينفعل على فريق إعداده بسبب الاير بيس

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
شن الإعلامي توفيق عكاشة؛ هجوما عنيفا على فريق الاعداد الخاص ببرنامجه بسبب «الأير بيس».

وقال عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» على فضائية الحياة: « فريق الاعداد مشغل موسيقي التتر تقريبا عارف اني طالع أغني مش اقدم برنامج».

وقام عكاشة بخلع «الأير بيس»؛ على الهواء مرددا: « ادي الأير بيس بتاعتهم ياخدوها ولا تلزم والله».
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