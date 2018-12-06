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فن

مدحت العدل يشيد بمصطفى فتحي وكهربا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
محمد بدران
أشاد السيناريست مدحت العدل بفريق الزمالك بعد فوزه بهدفين دون رد على نظيره المصري البورسعيدى، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الحادية عشرة المؤجلة بالدوري المصرى الممتاز.

وكتب العدل عبر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏مصطفي فتحي يا جماعة ماشاء الله وكهربا بجد كهربا.

وبهذه النتيجة يواصل الزمالك تصدر جدول الدوري برصيد 35 نقطة.

ومن المنتظر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا لمباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة من المران السبت المقبل.
مدحت العدل يشيد بمصطفى فتحي وكهربا
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