نهي أباظة تكتب: مش شطارة..يجيلك مرارة







مش شطاره تشيل الهم بدري ...مش شطاره يتحرق دمك وتجري..وتفضل تغلي من جواك..

مش شطاره يجيلك الضغط والسكر..مش حتعرف تحوش حاجه من اللي معاك..

واللي معاك مش حيكفيها..ولما يبقي نفسك ف حاجه مش حتلاقيها..

وساعتها حتتحسر عل نفسك واللي عايش فيها

.وبشويه هم مع شطاره حتجيلك المراره..

.ايوه مراره ..

المراره اللي هي بتيجي من اشاره ..من كلمه ف صريح العباره ..في البروده او في الحراره ..حتلاقيها..

, حتلاقيها مع العقل الصغير والكبير,, ..حتشوفها في حاجات كتير..

حتشوفها مثلا في المدارس الخاصه والحكومه ..حتشوفها في الناس اللي معاها ..والناس المحرومه..

حتحس بيها في المستشفيات ..في الطوارئ والعنايه المركزه والعمليات ..

في الادويه اللي بتتغير ساعات ..مع كل يوم مرض خد وهات..

حتجيلك المراره لو كنت ملاكي ف بنزينه..او لما تكون واقف ف طابور ..

او مستني دورك في ميكروباص رايح وسط البلد او التجمع او حتي العبور..

..حتجيلك المراره..

حتجيلك مع السواقين ..مع الركاب .مع البياعين ..

.مع الناس اللي بتشوفهم رايحين وجايين

حتجيلك لما تشوف الفلوس اللي زي الهوا بتطير....لما بتخلص حاجه ..وتلاقي لسه عليك كتير ..حتشوف المراره

لما تركز مع الصبغه والتجميل ...والموديلات والاتصالات والتطوير

.ولما تلاقي سنك تلاتين..وشكلك معدي الخمسين.. حتجيلك المراره..

.حتجيلك لما تشوف.اللي بيجيله جلطه عشان الجون ماجاش ..

واللي بيتكلم عن الاخلاق ..ملهوش فيها و باعها ببلاش..حتجيلك المراره..

حتجيلك لما تلاقي واحد اقل منك لازم تطاطيله...يسندك يوقعك لازم تشيله..

.ولما واحد يقول نكته بايخه...فالكل يضحك عشان يجامله ..والل يشيل ابنه عشان يحايله..حتجيلك المراره..

حتجيلك لما تلاقي الدكتوراه فخريه ...والدبلوم تربيه...وسؤالك عل صحابك بقي في جروب جمعيه ..حتجيلك المراره

حتجيلك دليفري ..حتجيلك تقسيط ..حتجيلك لحد باب البيت..

وطول ماواخد الهم شطاره ...حتجيلك المراره

