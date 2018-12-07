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ديني

خطيب الأزهر: الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
القسم الديني
علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر الشريف، على الذين يدعون أنهم يريدون إدخال تعديلات تتوافق مع هذا العصر على قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، قائلا: "متى وجدت المرأة الغربية ومتى وجد بلاد الغرب وأين حقوق المرأة في الغرب".

وأضاف "فؤاد"، فى خطبة الجمعة، أن الله تعالى تحدث عن المرأة منذ أربعة عشر قرن من الزمان ونزل سورة لها في القرآن الكريم لإثبات هذا الأمر وتكفل بحقوقها كاملة على كل أحوالها "بنتا وأختا وزوجة وأما".

وقال، عميد كلية العلوم الإسلامية "إلى الذين يريدون أن يتم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث اتقوا الله فإن المولى عز وجل ساوى بينهم في آيات عدة في القرآن الكريم، وجعل سورة كاملة للمرأة وحقوقها في كتابه الكريم الأمر الذي لم يفعله غير الإسلام.
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