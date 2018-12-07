ياسمين صبري تصاب بالحمى

شاركت ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها بعد رحلتها الطويلة إلى كوريا الجنوبية التي استغرقت 10 ساعات لتصوير أحد الإعلانات هناك.



وأعلنت ياسمين صبري من خلال تعليقها على الصورة عن إصابتها بالحمى بعد رحلة الطيران الطويلة، وتقلبات الطقس التي شهدتها.



كانت ياسمين صبرى، عادت من جديد الى مواقع التواصل الإجتماعى، بعد أن قامت خلال الأيام الماضية بإغلاق كل الحسابات الخاصة بها.



يذكر أن ياسمين صبرى تخوض الماراثون الرمضانى القادم بعمل فنى جديد بعد ان تعاقدت مع المنتج تامر مرسي على تقديم أولى بطولاتها المطلقة.

