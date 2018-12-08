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فن

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ 54 .. صور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال

نشرت النجمة شريهان صورًا ومقطع فيديو من إحتفال عيد ميلادها الرابع والخمسين، عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام".

وظهرت النجمة بجانب تورتة كبيرة مرسومة عليها صورتها.

كما نشرت الفنانة على حسابها الرسمي على تويتر ، قائلة :"لأ أنا مش مبسوطة !! .. أنا أعظم إنسانة بحبكم .. من إمبارح وأنا بدور على كلمات ومعاني حب وشكر جديده وتليق بكم "متلخبطه" وحقيقي حبكم حياة".

جدير بالذكر أن الذكرى الـ 54 لميلاد النجمة الكبيرة شريهان وافقت أمس الخميس، حيث ولدت في السادس من ديسمبر عام 1964.

يذكر أن شريهان كان من المقرر أن تعود إلى الجمهور من خلال عدد من المسرحيات، التى تعاقدت عليها مع شركة العدل جروب، إلا أن المشروع لم يظهر للنور بعد.

من ناحية أخرى، حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة شريهان عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى مثل رانيا يوسف وتامر حبيب وايتن عامر وغيرهم.
شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ 54 .. صور
شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ 54 .. صور
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