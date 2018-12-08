مدحت صالح: تربيت في الكتاب وتعلمت بالأزهر الشريف.. فيديو

قال الفنان مدحت صالح، إنه تربى على الأغاني الشعبية قبل سماعه لأغاني عبدالحليم حافظ وأم كلثوم، موضحًا أنه يعتبر محمد رشدي وكارم محمود ومحمد قنديل وفايد محمد فايد مطربي الأغاني الشعبية.



وأضاف "صالح"، خلال حواره في برنامج "شريط كوكتيل"، على قناة "الحياة"، مع الفنان هشام عباس، أنه يحب أغنية غنّاها عزت عوض الله وفايد ثم أحمد عدوية، وكلماتها: "يا زايد فى الحلاوة.. عن أهل حيينا.. ما تبطل الشقواة وتعالى عندنا"، وهي من كلمات محمد ملوخية.



ولفت "صالح" ، إنه كان جادًا فى مرحلة طفولته، موضحًا أنه تربى فى "الكتّاب" ثم تعلم فى الأزهر الشريف؛ الا أنه أصبح مشاغبًا فى سن الثامنة عشر.