13 مخالفة تسببت فى إغلاق قناة ltc

ينشر موقع "صدى البلد"، المخالفات التى وقعت فيها قناة ltc، والتى تسببت فى صدور قرار إغلاقها ومنع بثها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





جاء القرار الأول رقم 3 بتاريخ 22 يناير الماضي على إحالة مقدم ومعد برنامج “صح النوم” ومقدم ومعد برنامج “كلام في الكورة” ومدير القناة للتحقيق نظرًا لما بدر منهم من تجاوزات ومخالفات من هذه البرامج.





ونص القرار الثاني الذي يحمل رقم 6 لسنة 2018 بتاريخ فبراير الماضي على وقف برنامج “ملعب الشريف” لمدة أسبوع لما بدر من تجاوزات في هذه الحلقة، واستضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم جريدة الوطن بسبب كشفها قضية اللاعب مايوكا ووكيله الصهيوني، كما هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق ومنهم هاني العتال وإبراهيم حسن ومحافظ بورسعيد وأحمد حسن، وقرر المجلس إحالة أحمد الشريف مقدم البرنامج للتحقيق بنقابة الإعلاميين والإنذار بتوقيع غرامة على القناة بقيمة 25 ألف جنيه تضاف إلى أي عقوبة تقع على القناة في حال تكرار المخالفة.





أما القرار الثالث رقم 8 بتاريخ 21 فبراير فنص علي وقف برنامج “صح النوم” لمدة أسبوع لما بدر من تجاوزات في حق المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، خلال الحلقة المذاعة يوم الأحد 18 فبراير وتوقيع غرامة على القناة بقيمة 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بالقيمة نفسها والصادر بها قرار رقم 6 وإحالة محمد الغيطي مقدم البرنامج إلى نقابته المختصة للتحقيق.





وحمل القرار الرابع رقم 9 “بتاريخ 2018” والذي نص على توجيه إنذار للقناة لوقوع تجاوز مهني في برنامج المشاغبة ووقف البرنامج لمدة حلقتين وإحالة المذيعة إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معها في المخالفة.





ولم يختلف القرار الخامس رقم 14 لسنة 2018 عن القرار رقم 6 حيث نص على إيقاف برنامج “ملعب الشريف” لمدة شهر لما بدر من تجاوزات في حلقة السبت الموافق 24 مارس، حيث استضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق ومنهم أبو المعاطي زكي، ووجه اتهامات -فجة- للنادي الأهلي، كما قرر المجلس إحالة أحمد الشريف،مقدم البرنامج إلى نقابته المختصة للتحقيق، وتوقيع غرامة على القناة قدرها خمسون ألف جنيه.





أما القرار السادس حمل رقم 21 ونص على إيقاف برنامج صح النوم لمدة 3 أسابيع لما بدر من مقدم البرنامج محمد الغيطي من تجاوزات واتهامات دون سند قانوني في الحلقة المذاعة يوم 12 مايو الماضي حيث خالفت الحلقة المذكورة المعايير الإعلامية المهنية والأخلاقية “بحسب القرار” بهجومه علي وزير النقل والنظام السياسي والحكومة بطريقة تشكل خروجا عن النقد المباح إلى إهانة المسئولين وتعميم الإتهامات والسب والقذف وإهانة المشاهدين، وقد نص القرار علي إحالة محمد الغيطي إلى نقابته المختصة للتحقيق وتوقيع غرامة علي القناة قدرها 25 ألف جنيه.





وأصدر المجلس القرار السابع حمل رقم 40 لسنة 2018 ونص على إيقاف برنامج نجم الجماهير لمدة أسبوع لما بدر من مقدم البرنامج أبو المعاطي زكي من تجاوزات واتهامات دون سند قانوني في الحلقة المذاعة يوم 15 يوليو، وإلزام المجلس القناة بضرورة متابعة برامجها الرياضية نظرا لما يرد فيها من أخطاء مهنية تتجاوز الأعراف الإعلامية.





والقرار الثامن رقم 41 لسنة 2018 ونص على توجيه إنذار للقناة ومقدم ومعدي برنامج الكرة والجماهير لمخالفة القواعد والأصول والمعايير الإعلامية في حلقة الأربعاء 11 يوليو، وسمحوا لضيف البرنامج خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري بالتعرض لأحد الشخصيات الرياضية التي لم يسمها ولكنه استخدم إشارات واضحة تدل على صاحب الشخصية بما يمس كرامته وسمعته مستخدمًا في ذلك عبارات تخالف قواعد وأخلاقيات مهنة الإعلام.





والقرار التاسع رقم 48 لسنة 2018 وصدر في 27 أغسطس الماضي نص على منع بث برنامجي “ملعب الشريف” على قناة “الحدث اليوم” و”صح النوم” على قناة “ال تي سي” لمدة أسبوعين مع الإنذار بعقوبة أشد إذا تكررت المعالجات الإعلامية المستهجنة بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التي وصفت المعالجة بأنها تصفية لحسابات شخصية.





والقرار العاشر رقم 50 لسنة 2018 وصدر في 2 سبتمبر الجاري، ونص على منع بث برنامج “صح النوم” لمدة شهر مع تغريم القناة 50 ألف جنيه تسدد قبل بدء إعادة بث البرنامج بناء على توصية الشكاوى وبسبب ما تضمنه البرنامج من مخالفة لقرار الأعلى للإعلام بحظر الترويج لشعارات المثيين أو نشرها وحظر ظهور المثليين في أي وسيلة إعلامية.





والقرار الحادي عشر رقم 51 لسنة 2018 بتاريخ 2 سبتمبر، ونص على منع بث قناة “ال تي سي” الفضائية لمدة أسبوعين مع إنذارها بتوقيع عقوبة أشد حال تكرار المعالجات الإعلامية المستهجنة نفسها، وصدر القرار بناء على قرارات رئيس المجلس أرقام 3 و6 و8 و14 و21 و40 و41 و48 لسنة 2018 بشأن مجازاة بعض برامج قناة ال تي سي بمنع البث المؤقت وتوقيع غرامات وعلى توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وتوصية لجنة الشكاوي في شأن مع عرض في برنامج كورة بلدنا بتاريخ 30 أغسطس وما تضمنه من إهانة وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والخروج عن المهنية ومصادرة حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف وحر ونظيف.





والقرار الثانى عشر فى 8 أكتوبر2018 ،أصدر المجلس قرارًا بمنح مهلة لقناة ” ltc ” لمدة أسبوعين، لنظر وتقنين وضعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين، فضلًا عن إنذار لأربع برامج أخرى بتوقيع عقوبة منع البث في حالة استمرار نفس المخالفات الإعلامية المذكورة، مشيرًا أن البرامج هي ” صح النوم وكرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية“.



