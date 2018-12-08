بعد توقيع رئيس الوزراء.. صدى البلد يكشف تفاصيل مشروع تطوير مصرف كيتشنر

أشاد الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، بتوقيع مصر والاتحاد الأوروبي منحتين لدعم مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الاسكان لشؤون المرافق والسفير ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.



واوضح خفاجي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الري مخصص لها ٦٩ مليون يورو من المنحه، موزعين على حزم من الأعمال، أهمها تطوير الري لزمام مصرف عمر بيه، أحد المصارف التي تصب في مصرف كيتشنر وهو عامل رئيسي في ري ٤٣ ألف فدان، لافتا إلى أن قطاع تطوير الري بالوزارة هو المنوط به هذه العملية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أعمال حماية جسور مصرف كيتشنر فضلا عن إنشاء صحارات جديده وإحلال وتجديد كباري على المصرف بجانب المصارف الأخرى التي تصب عليه، مضيفا أن هناك أعمال إحلال وتجديد عدد من محطات الرفع التي ترفع المياه الفرعية التي تصب في مصرف كيتشنر.



وأكد على أن هناك ٣ أجهزة في الوزارة معنيين بمصرف كيتشنر، تتمثل في هيئة الصرف وقطاع تطوير الري بجانب مصلحة الميكانيكا.



وقال الدكتور يسري خفاجي أن مشروع تنقية مياه مصرف كيتشنر سيؤدي إلى تطوير الري في زمام ٤٣ الف فدان وما ينتج عنه من ترشيد استهلاك المياه، فضلا عن تطوير الري لتقديم خدمه أفضل للمزارعين للحفاظ على المياه من الإهدار بجانب استخدام تقنيات جديده مثل الطاقة الشمسية.



وأكد على أن المشروع سيعمل على تحسين نوعية المياه، بما يمثل عائد للدولة، بجانب تسهيل الحركه في زمام المصرف نتيجة بناء الكباري والجسور وتحسين نظام الصرف ومحطات الرفع في الزمام المستهدف تطويره.



جدير بالذكر أن المنحة الأولى المتعلقة بمصرف كيتشنر بقيمة 45.8 مليون يورو.



وتهدف لتحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر ودعم تنقية البحر المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408,05 مليون يورو يشمل 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و148.3 من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



ويعد "كيتشنر" أكبر مصرف في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف حوالى11 مليون مواطن، يسكنون بالمحافظات الثلاث، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة في أسرع وقت.