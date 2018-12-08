برلماني يزف بشرى سارة لسائقي التوك توك.. فيديو

قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سوف يتم ترخيص التوك توك والتأمين علي صاحبه.





وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المٌذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه سوف يتم التأمين علي سائقي التوك توك، مطالبا بضرورة تحديد تعريفة ولون وآلية لعمل التوك توك.





وأشار إلي أنه إذا استخدم شخص التوك توك في أي جريمة لن يستطيع أحد أن يتوصل إليه إلا بالجهود التي تُبذل من الشرطة، موضحا أنه في حالة ترخيص التوك توك سوف يكون من السهل تمييز صاحب التوك توك.



