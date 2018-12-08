ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلماني يزف بشرى سارة لسائقي التوك توك.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:37 م
محمد إسماعيل، عضو
محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب
محمد القاضي
قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سوف يتم ترخيص التوك توك والتأمين علي صاحبه.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المٌذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه سوف يتم التأمين علي سائقي التوك توك، مطالبا بضرورة تحديد تعريفة ولون وآلية لعمل التوك توك.

وأشار إلي أنه إذا استخدم شخص التوك توك في أي جريمة لن يستطيع أحد أن يتوصل إليه إلا بالجهود التي تُبذل من الشرطة، موضحا أنه في حالة ترخيص التوك توك سوف يكون من السهل تمييز صاحب التوك توك.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أكثر من 3 ملايين أسرة، تقتات وتحيا علي هذا النوع من المركبات، لافتا إلي أن هناك مصلحة مشتركة بين قائد التوك توك وبين مواطن يستفيد من التوك توك.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يرفض استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة.. لهذا السبب

شيري عادل توجه رسالة لجمهورها على انستجرام

صلاح عبد الله يعلق على أهداف محمد صلاح بمباراة اليوم

متظاهرة للشرطة الفرنسية: يجب أن تخجلوا من أنفسكم وتنضموا إلينا ..فيديو

الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل قرار وقف بث قناة LTC

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

حقيقة حضور أمير قطر قمة الرياض الخليجية

صحيفة سعودية: تجميد عضوية قطر طوق نجاة لمجلس التعاون الخليجي

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي ..فيديو

حكاية كوكا الأميرة السودانية الهاربة..أول ممثلة مصرية تصل إلى العالمية

تعليق زيدان على هاتريك محمد صلاح في بورنموث اليوم

تعليق قوي من أحمد موسى عن صور الفعل الفاضح فوق الأهرامات..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

ميسي يحرز هدفا عالميا فى شباك إسبانيول.. فيديو
محمد أبو العينين: أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها.. فيديو
الآثار ترد على شائعات تصوير فيديو إباحى فوق الهرم .. فيديو
شاهد.. توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويعنف فريق الإعداد فى مصر اليوم
العشري لـ صدى البلد: لابد من وقفة ضد أسعار اللاعبين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟