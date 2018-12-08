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فن

محمد عبده يحيي حفلا غنائيا بالسعودية 21 ديسمبر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن تنظيم حفل جديد لفنان العرب محمد عبده بمنطقة طنطورة في محافظة العلا السعودية، وذلك يوم 21 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات «عبده» المتتالية التي يحييها في ديسمبر.

وعلى جانب آخر، طرحت شركة روتانا، تذاكر حفل محمد عبده المرتقب إقامته بمركز دبي المالي العالمي يوم الأحد ٣٠ ديسمبر الجاري، إحتفالًا بالعام الميلادي الجديد 2019، فأصبح متاحا للجمهور طلب التذاكر إلكترونيًا.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل محمد عبده المرتقب على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬ بدولة الكويت، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر.

كما يلتقي محمد عبده مع صقر الأغنية السعودية رابح صقر في حفلين غنائيين بالبحرين، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري على التوالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.
محمد عبده يحيي حفلا غنائيا بالسعودية 21 ديسمبر
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